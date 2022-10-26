Банда школьников с пистолетом ограбила сверстника в Петербурге

По информации ivbg.ru, 20 октября в полицию поступило сообщение от матери потерпевшего. Возле дома № 45 на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге неизвестные напали на ее 13-летнего сына с предметом, похожим на пистолет.

Один из подростков несколько раз выстрелил из пневматического пистолета, пытаясь запугать сверстника и заставить перевести ему деньги. В результате пострадавший отправил полторы тысячи через мобильный банк.

Школьники-агрессоры найдены. Заведено уголовное дело.