Бренд смартфонов Inoi ушёл из России в Эстонию

Смена позиционирования произошла месяц назад.

Смартфоны и кнопочные телефоны китайской сборки российского бренда Inoi поменяли «гражданство». Теперь они стали эстонскими. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

— Российский бренд Inoi (ООО «Иной»), принадлежащий бывшему совладельцу VVP Group Сергею Фомину, ушел из страны, — сказано в публикации.

Представитель бренда не стал давать комментарии российскому изданию, мотивируя это тем, что «компания – эстонская». Смена позиционирования произошла месяц назад. Также на сайте бренда больше нет регионов Россия и Белоруссия.

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Телефоны Inoi представлены в российских магазинах, например, в «Эльдорадо», «Билайн», «Ситилинк» и других сетях.