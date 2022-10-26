Ксения Собчак стала подозреваемой по новому уголовному делу

Санкции статьи подразумевают до 15 лет колонии.

По информации издания ТАСС, телеведущую Ксению Собчак подозревают по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех».

— Собчак подозревается по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха, — отметил собеседник агентства.