Ксения Собчак стала подозреваемой по новому уголовному делу

Санкции статьи подразумевают до 15 лет колонии.
По информации издания ТАСС, телеведущую Ксению Собчак подозревают по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех».
— Собчак подозревается по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха, — отметил собеседник агентства.
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07.10.2022 398