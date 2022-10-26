Четверг встретит жителей Ленобласти дождливой погодой

Температура воздуха поднимется до +10 градусов.
По информации синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем 26 октября в Ленобласти ожидаются осадки. Утром мечтами будет туманно.
Воздух прогреется до +5…+10 градусов. Ветер юго-западный, западный от слабого до умеренного.
Атмосферное давление будет меняться мало.
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