Четверг встретит жителей Ленобласти дождливой погодой

Автор: Александр Селиванов
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Температура воздуха поднимется до +10 градусов.

По информации синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем 26 октября в Ленобласти ожидаются осадки. Утром мечтами будет туманно.

Воздух прогреется до +5…+10 градусов. Ветер юго-западный, западный от слабого до умеренного.

Атмосферное давление будет меняться мало.

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26.09.2022 241
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