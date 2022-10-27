Видео: роботы из России выиграли чемпионат по футболу в Бразилии

Две команды из России выиграли чемпионат Бразилии по робофутболу в категориях Humanoid League KidSize и Standard Platform League – двух самых сложных из пяти существующих. Причем российские роботы в большинстве встреч победили всухую и с крупным счетом.

Сборные из России назывались Starkit HL и Starkit SPL. Их роботов собирали в Исследовательском центре прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ.

Starkit HL состязалась в категории Humanoid League, где представлены антропоморфные роботы класса KidSize. Эти машины размером с ребенка и высотой 40-90 сантиметров.