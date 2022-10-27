Бердхантеры устроили массовое убийство уток в пруду парка в Петербурге

Десятки мертвых пернатых обнаружили петербуржцы в парке на Петергофском шоссе.
Петербуржцы обнаружили в пруду парка «Новознаменка» десятки мертвых уток. Первое время местные жители думали, что кряквы пострадали из-за подкормки их хлебом. Однако по словам орнитолога Вадима Мишина одновременная гибель такого количества птиц может быть связана с отравлением, приводят его слова Невские Новости.
Мишин отметил, что причиной гибели уток вполне могли стать бердхантеры.
— Они больше по воронам специализируются, их травят, губят, — заключил он.
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24.06.2022 324