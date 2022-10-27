Бердхантеры устроили массовое убийство уток в пруду парка в Петербурге

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Десятки мертвых пернатых обнаружили петербуржцы в парке на Петергофском шоссе.

Петербуржцы обнаружили в пруду парка «Новознаменка» десятки мертвых уток. Первое время местные жители думали, что кряквы пострадали из-за подкормки их хлебом. Однако по словам орнитолога Вадима Мишина одновременная гибель такого количества птиц может быть связана с отравлением, приводят его слова Невские Новости.

Мишин отметил, что причиной гибели уток вполне могли стать бердхантеры.

— Они больше по воронам специализируются, их травят, губят, — заключил он.
Вам будет интересно
Видео: неизвестные похитили декоративную утку из пруда в Петергофе
В Летний сад в Петергофе наведался вандал. Момент похищения уточки попал на видео, которым турист позже поделился в паблике ДТП и...
24.06.2022 324
Автор