Бердхантеры устроили массовое убийство уток в пруду парка в Петербурге

Десятки мертвых пернатых обнаружили петербуржцы в парке на Петергофском шоссе.

Петербуржцы обнаружили в пруду парка «Новознаменка» десятки мертвых уток. Первое время местные жители думали, что кряквы пострадали из-за подкормки их хлебом. Однако по словам орнитолога Вадима Мишина одновременная гибель такого количества птиц может быть связана с отравлением, приводят его слова Невские Новости.

Мишин отметил, что причиной гибели уток вполне могли стать бердхантеры.

— Они больше по воронам специализируются, их травят, губят, — заключил он.