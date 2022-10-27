В Госдуму внесен проект о защите русского языка от иностранных слов

Документом, в частности, предусмотрено совершенствование механизмов, обеспечивающих статус русского языка как государственного в России.

Российское Правительство внесло на рассмотрение Государственной думой проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации»», подразумевающий защиту русского языка от чрезмерного употребления слов иностранного происхождения. Текст данного закона опубликован на официальном думском сайте.

Документ предполагает соблюдение не только должностными лицами, но и гражданами норм литературного русского языка и недопустимость использования иностранного происхождения, за исключением тех, для которых в русском языке нет общеупотребительных аналогов. Список таких слов вошел в нормативный словарь. В пояснительной записке к проекту закона также говорится, что предполагается усовершенствовать механизм обеспечения статуса русского языка как государственного.

В сентябре говорилось о том, что в орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН добавили 151 новое слово, среди которых «шаверма» и «решала». Помимо этого, в списке новых слов появились: антиваксер, бумеры, погуглить и покерфейс.