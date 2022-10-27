Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации

Как сообщает ТАСС, лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить такую службу в указанных организациях.
При этом те, кто проходит альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.
Закон вступит силу по истечении 10 календарных дней с момента его опубликования.
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