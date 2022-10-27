По информации ivbg.ru, в полицию 26 октября обратилась петербурженка, работающая массажисткой, с заявлением об изнасиловании и краже денег.

Женщина рассказала, что принимала клиента на дому в квартире на улице Руставели, договорившись о классическом массаже за 2000 рублей. Во время процедуры мужчина попытался принудить ее к половому акту.

Сопротивления она не оказала, поскольку в этот момент в соседней комнате находился 13-летний сын пострадавшей. Деньги, которые дал клиент, оказались из «банка приколов». А с полки в прихожей пропало 5 тысяч рублей.

В этот же день в полицию, обратилась массажистка, принимающая на Арцеуловской аллее. По ее словам, клиент пришел к ней 23 октября и попытался изнасиловать после сеанса, но ушел, столкнувшись с сопротивлением.