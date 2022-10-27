На восьми федеральных трассах в Ленобласти в пятницу ограничат движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 70-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,профилирование обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

-км 16-10 (г.Тосно) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка трещин на ПЧ битумной мастикой;

— км 670-672 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия;

-км 661 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 110-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

-км 480-500 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка трещин на ПЧ битумной мастикой.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 145 – 159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

— подъезд к г. Выборг №2 км 1 – 3 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, спил нависших деревьев.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 10+450 ограничение скорости движения в сторону Светогорска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и замена дорожных знаков;

— км 37 – 0 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков вручную;

— км 37-78 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 2-16; км 55 – 57 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ЭПРА и ламп ДНаТ поочередно.