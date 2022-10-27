Почти 80 ДТП произошло на дорогах Ленобласти за сутки

В четырех из них есть пострадавшие.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Ленобласти и Санкт-Петербурга, на дорогах двух регионов произошло 79 и 332 аварий соответственно.

Пострадавшими оказались 4 человека. Погибших в Ленобласти в дорожных происшествиях нет.

В Петербурге из 332 аварий 10 с пострадавшими. Ранеными оказались 11 человек, в том числе 4 несовершеннолетних. Погибших также не зафиксировали.