Почти 80 ДТП произошло на дорогах Ленобласти за сутки

В четырех из них есть пострадавшие.
Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Ленобласти и Санкт-Петербурга, на дорогах двух регионов произошло 79 и 332 аварий соответственно.
Пострадавшими оказались 4 человека. Погибших в Ленобласти в дорожных происшествиях нет.
В Петербурге из 332 аварий 10 с пострадавшими. Ранеными оказались 11 человек, в том числе 4 несовершеннолетних. Погибших также не зафиксировали.
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25.10.2022 193