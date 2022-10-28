Девушка-подросток в тяжелом состоянии попала в больницу в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 27 октября около 02:30 в медучреждение из квартиры дома на улице Седова в Санкт-Петербурге доставили 16-летнюю девушку.

Врачи диагностировали острое пероральное отравление и оценили состояние пациентки как тяжелое.

Пострадавшая оказалась первокурсницей одного из колледжей Санкт-Петербурга. По предварительным данным, она состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

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29.08.2022 2302
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