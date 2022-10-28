Сергей Перминов прокомментировал речь Владимира Путина на «Валдае»

В эфире lentv24.ru сенатор от Ленинградской области, зампред комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности ответил на вопрос, можно ли сравнить речь Владимира Путина на «Валдае» с речью на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года.

По словам Сергея Перминова, выступление Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября является более знаковым и фундаментальным. Были сформулированы цели, задачи и принципы, указывающие на то, что Россия – это пространство, где действуют на основании взаимного уважения, выступают за сохранение традиционных ценностей и религий.

«Полагаю, что это значимо не только для нас, русских, этой огромной семьи, проживающей в России. Но это важно к пониманию как для жителей Европы, Америки, так и для лидеров стран, которые должны понять, что Россия не шутит. РФ вступила в борьбу за свою свободу, суверенитет и приглашает всех солидарных к тому, чтобы отстаивать эти права и свободы», – выразил мнение Сергей Перминов