Бывшего главврача Тосненской больницы оштрафовали на 200 тысяч за мошенничество с надбавками

Суд признал бывшего главного врача Тосненской КМБ виновным в мошенничестве. Он незаконно повысил свою квалификацию, за что получил надбавку к зарплате.

По версии следствия, Роман Умнов занял должность главного врача в июле 2013 года, а в декабре незаконно получил повышение своей квалификации, благодаря чему его зарплата выросла на 20%, то есть на 8 851 рублей из средств ОМС, которые поступали в больницу за оказанную медпомощь. В последствии эта сумма выросла до 11,6 тысячи рублей.

Все необходимые документы подготовила его заместитель, которая ничего не подозревала о намерениях руководителя.

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Всего с января 2014 по октябрь 2018 года Умнову было начислено 467 тысяч рублей из средств ОМС. Врач вину не признал. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.