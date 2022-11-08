8 ноября Всемирный день рентгенографии. Праздник отмечается с 2007 года. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген открыл «икс-лучи», позже названные рентгеновскими. Вместе с медиком рассказываем, как часто можно делать рентген и есть ли продукты, которые помогают организму минимизировать облучение.

Википедия дает определение термину «Рентгенография», как методу визуализации, при котором используются рентгеновские лучи, гамма-лучи или аналогичное ионизирующее излучение и неионизирующее излучение для просмотра внутренней формы объекта. Особую опасность при рентгене представляет облучение.

«Мы должны понимать, что это опасно для здоровья, если идет перебор. Флюорографию или рентген можно делать не чаще двух-трех раз в год. При каких-то болезнях можно делать повторно по назначению врача, но между процедурами должен быть промежуток», — рассказала медик Лариса Розанова.

Журналист, который брала комментарии, отметила, что за 2022 год прошла три подобных сеанса — два рентгена и одну флюорографию. Поэтому уточнила у специалиста, какое влияние это могло оказать на организм.

«Больше делать без особых обстоятельств не стоит. Хоть сейчас за счет технического развития и удалось снизить дозу некоторых видов излучения», — ответила она.

По словам медика, частые походы под излучение могут привести к ожогам поверхностей кожи. Они в последствии способны перерасти в онкологию.

«Раньше было лечение — рентгенотерапия. Лечили в основном онкологию. И в тех местах, где делали вот это облучение, там, простите меня, были натуральные ожоги. Одномоментно лечили и эти последствия»

Говоря о продуктах, которые могут уменьшить воздействие от излучения, медик перечислила: молоко, красное вино, морская капуста, мед, кислые соки, например, гранатовый. И отметила, что справиться с последствиями помогут минеральные вещества, в особенности, кальций и калий. То есть к списку можно добавить и картофель, тыкву, капусту, кабачки, персики, абрикосы и сухофрукты, в которых содержится калий. Для питья лучше использовать минеральные щелочные воды.

«В Чернобыле давали мужикам водку. Она каким-то образом помогала. Но в общедоступных источниках об этом обычно не говорят», — поделилась собеседница ivbg.ru.

Она отметила, что не только врачи должны следить за количеством сделанных процедур, но и сами люди. При отсутствии особой необходимости стоит избежать похода на рентген.