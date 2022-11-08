8 ноября Всемирный день рентгенографии. Праздник отмечается с 2007 года. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген открыл «икс-лучи», позже названные рентгеновскими. Вместе с медиком рассказываем, как часто можно делать рентген и есть ли продукты, которые помогают организму минимизировать облучение.
Википедия дает определение термину «Рентгенография», как методу визуализации, при котором используются рентгеновские лучи, гамма-лучи или аналогичное ионизирующее излучение и неионизирующее излучение для просмотра внутренней формы объекта. Особую опасность при рентгене представляет облучение.
Журналист, который брала комментарии, отметила, что за 2022 год прошла три подобных сеанса — два рентгена и одну флюорографию. Поэтому уточнила у специалиста, какое влияние это могло оказать на организм.
По словам медика, частые походы под излучение могут привести к ожогам поверхностей кожи. Они в последствии способны перерасти в онкологию.
Говоря о продуктах, которые могут уменьшить воздействие от излучения, медик перечислила: молоко, красное вино, морская капуста, мед, кислые соки, например, гранатовый. И отметила, что справиться с последствиями помогут минеральные вещества, в особенности, кальций и калий. То есть к списку можно добавить и картофель, тыкву, капусту, кабачки, персики, абрикосы и сухофрукты, в которых содержится калий. Для питья лучше использовать минеральные щелочные воды.
Она отметила, что не только врачи должны следить за количеством сделанных процедур, но и сами люди. При отсутствии особой необходимости стоит избежать похода на рентген.