Ленобласть протестирует отечественные мусоровозы

В Ленобласти проведут тест-драйв мусоровозов российского производства.

Свои разработки по линейке мусоровозов и другой спецтехники, а также сортировочных линий представил Тосненский опытный ремонтно-механический завод. После тест-драйва будет принято решение о покупке мусоровозов в региональные автопарки.

Несколько машин взял на вооружение перевозчик регионального оператора по обращению с отходами Ленобласти.