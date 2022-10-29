Ленобласть протестирует отечественные мусоровозы

В Ленобласти проведут тест-драйв мусоровозов российского производства.
Свои разработки по линейке мусоровозов и другой спецтехники, а также сортировочных линий представил Тосненский опытный ремонтно-механический завод. После тест-драйва будет принято решение о покупке мусоровозов в региональные автопарки.
Несколько машин взял на вооружение перевозчик регионального оператора по обращению с отходами Ленобласти.
Вам будет интересно
Рабочая группа изучит вопрос рекуперации невостребованной органики в детских садах, школах и на предприятиях общепита Рабочая группа, которую возглавил вице-губернатор Ленобласти...
19.10.2022 140