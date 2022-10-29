Ленобласть протестирует отечественные мусоровозы

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти проведут тест-драйв мусоровозов российского производства.

Свои разработки по линейке мусоровозов и другой спецтехники, а также сортировочных линий представил Тосненский опытный ремонтно-механический завод. После тест-драйва будет принято решение о покупке мусоровозов в региональные автопарки.

Несколько машин взял на вооружение перевозчик регионального оператора по обращению с отходами Ленобласти.

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19.10.2022 140
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