Ребенок впал в кому на детской площадке в Выборге

По информации ivbg.ru, 30 октября около 17:30 на детской площадке на Приморском шоссе в Выборге был найден 12-летний мальчик без сознания.
Ребенка госпитализировали. Врачи зафиксировали кому и поместили его в реанимацию. Состояние мальчик оценивается как тяжелое. Диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.
Известно, что ребенок учится в пятом классе. Семья в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.
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24.07.2022 4398