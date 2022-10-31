Петербурженка получила смертельную травму, упав в туалете

По информации ivbg.ru, трагическое происшествие, в результате которого скончалась 29-летняя жительница Санкт-Петербурга, произошел в квартире дома на проспекте Королева 30 октября.
В полицию о случившемся сообщил супруг женщины. По его словам, она поскользнулась и упала в туалете, получив перелом шеи. Мужчина пытался оказать жене помощь, но безуспешно.
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16.05.2022 4651