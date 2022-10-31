Молодую петербурженку подозревают в растлении 3-летнего сына

По версии следствия, 24-летняя обвиняемая осенью 2022 года в квартире дома на улице Седова в Санкт-Петербурге регулярно совершала насильственные действия сексуального характера в отношении 3-летнего сына.
На момент подготовки публикации ребенок находится в социальном детском учреждении. В отношении женщины решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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