На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 1 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 13, 25 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

— км 74, 108, 119 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, профилирование обочины автогрейдером.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 629, 630, 632 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов дорожного покрытия;

— км 10 (г.Тосно) ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, устранение дефектов дорожного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 180-187 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги;

— км 0-37 ограничение скорости движения ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, установка сигнальных вех;

— км 0-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, замена светоотражающих элементов на СБО;

— км 27-33 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от наносного грунта;

— км 37 — 73 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;

— км 45 – 64 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— км 32-33 ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков.