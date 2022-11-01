Спортсменки из Ленобласти стали лучшими на всероссийских соревнованиях по гимнастике

На турнире выступали более 500 спортсменок из 23 регионов России.
Гимнастки из Ленобласти завоевали «золото» в групповых упражнениях и более 10 медалей в индивидуальной программе.
Спортсменки из Гатчинского и Кировского районов представляли Ленобласть на всероссийских соревнованиях в Ярославе, которые проходили с 26 по 30 октября.
В групповых упражнениях среди команд 2007-2010 годов по программе КМС сборная Ленобласти стала лучшей, пишут 47channel.
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