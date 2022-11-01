Спортсменки из Ленобласти стали лучшими на всероссийских соревнованиях по гимнастике

Автор: Александр Селиванов
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На турнире выступали более 500 спортсменок из 23 регионов России.

Спортсменки из Ленобласти стали лучшими на всероссийских соревнованиях по гимнастике спорт, Ленобласть, гимнастика
Спортсменки из Ленобласти стали лучшими на всероссийских соревнованиях по гимнастике спорт, Ленобласть, гимнастика
Спортсменки из Ленобласти стали лучшими на всероссийских соревнованиях по гимнастике спорт, Ленобласть, гимнастика
Спортсменки из Ленобласти стали лучшими на всероссийских соревнованиях по гимнастике спорт, Ленобласть, гимнастика
Спортсменки из Ленобласти стали лучшими на всероссийских соревнованиях по гимнастике спорт, Ленобласть, гимнастика
Спортсменки из Ленобласти стали лучшими на всероссийских соревнованиях по гимнастике спорт, Ленобласть, гимнастика
Спортсменки из Ленобласти стали лучшими на всероссийских соревнованиях по гимнастике спорт, Ленобласть, гимнастика

Гимнастки из Ленобласти завоевали «золото» в групповых упражнениях и более 10 медалей в индивидуальной программе.

Спортсменки из Гатчинского и Кировского районов представляли Ленобласть на всероссийских соревнованиях в Ярославе, которые проходили с 26 по 30 октября.

В групповых упражнениях среди команд 2007-2010 годов по программе КМС сборная Ленобласти стала лучшей, пишут 47channel.

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