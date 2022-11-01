Подведены погодные итоги октября в Петербурге

Последний день месяца стал в городе самым холодным за последние полгода.

По словам главного синоптика Гидрометцентра Петербурга Александра Колесова, среднесуточная температура воздуха в Северной столице в октябре составила +2,3 градуса.

Отмечается, что такая температура сравнима только со значениями конца апреля.

Так, второй месяц подряд погодные условия в регионе повторяют прошлогодние.

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