Подведены погодные итоги октября в Петербурге

Последний день месяца стал в городе самым холодным за последние полгода.
По словам главного синоптика Гидрометцентра Петербурга Александра Колесова, среднесуточная температура воздуха в Северной столице в октябре составила +2,3 градуса.
Отмечается, что такая температура сравнима только со значениями конца апреля.
Так, второй месяц подряд погодные условия в регионе повторяют прошлогодние.
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21.10.2022 2007
— В целом октябрь 2022 года в городе на Неве получился тёплым: 12-е место в ряду самых тёплых лет за весь ряд наблюдений. Среднемесячная температура воздуха достигла +8,1 градуса, что на 1,9 градуса выше даже новой нормы, — заключил специалист в своём tg-канале «Александр Колесов.