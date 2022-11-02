Россияне чаще стали покупать портвейн отечественного производства

Эксперты отмечают, что за девять месяцев этого года в стране выпустили 5 млн 610 тыс. литров креплёных вин, в том числе почти 2 млн литров портвейна.

Розничные продажи всех креплёных вин выросли за год более чем в два раза. Руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева связывает рост спроса с вступлением в силу закона о виноградарстве и виноделии — он заработал летом 2020 года.

Ранее портвейном могли называть многое, включая полусладкие напитки из фруктового сырья, а сейчас креплёные вина должны выпускаться только из винограда по утверждённой технологии, указывает она.

Другие специалисты отрасли также объясняют интерес к портвейну тем, что с рынка уходят подделки и низкокачественные напитки. Это позволило таким производителям как крымская «Массандра» расширить дистрибуцию. За год ассортимент российских портвейнов в крупных сетях вырос вдвое — до 40 позиций, пишет «Коммерсант».