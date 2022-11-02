Российский туристам стало доступно в два раза больше зарубежных направлений прямыми рейсами

Возможности для зарубежных поездок расширились, но объём перевозки пока всё же ограничен.
О том, что российские туристы могут прямыми рейсами улететь в 31 страну мира, сообщает «Российская газета», ссылаясь на представителей туротрасли.
Отмечается, что из-за введенных санкций в апреле 2022 года прямыми рейсами можно было улететь из России лишь в 15 стран. Российские авиакомпании пытаются решить проблемы со страхованием, выкупают зарубежные самолёты.
Эксперт также заявил, что возможности для зарубежных поездок расширились, но объём перевозки пока всё же ограничен. Страны, куда можно улететь из РФ прямыми рейсами — Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Сербия, Египет, Иордания, Израиль, Турция, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Иран, Ирак, Тунис, Алжир, Эфиопия, Афганистан, Сейшелы, Мальдивы, Индия, Шри-Ланка, Монголия, Китай, Таиланд, Венесуэла, Куба, Лаос (из Владивостока).