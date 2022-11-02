Российский туристам стало доступно в два раза больше зарубежных направлений прямыми рейсами

Возможности для зарубежных поездок расширились, но объём перевозки пока всё же ограничен.

О том, что российские туристы могут прямыми рейсами улететь в 31 страну мира, сообщает «Российская газета», ссылаясь на представителей туротрасли.

Отмечается, что из-за введенных санкций в апреле 2022 года прямыми рейсами можно было улететь из России лишь в 15 стран. Российские авиакомпании пытаются решить проблемы со страхованием, выкупают зарубежные самолёты.

— Если в июне у российских авиакомпаний было примерно 44 самолета зарубежного производства, которые могли выполнять международные рейсы, то сейчас есть уже 89 таких воздушных судов, — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

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Эксперт также заявил, что возможности для зарубежных поездок расширились, но объём перевозки пока всё же ограничен. Страны, куда можно улететь из РФ прямыми рейсами — Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Сербия, Египет, Иордания, Израиль, Турция, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Иран, Ирак, Тунис, Алжир, Эфиопия, Афганистан, Сейшелы, Мальдивы, Индия, Шри-Ланка, Монголия, Китай, Таиланд, Венесуэла, Куба, Лаос (из Владивостока).