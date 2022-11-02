Женщину и двух мальчиков спасли из горящего дома в Кобралово

По информации ivbg.ru, 1 ноября около полудня в экстренные службы сообщили о пожаре в поселке Кобралово Гатчинского района. Горел дом на общей площади 225 квадратных метров.
Из горящих помещений спасены трое человек. По предварительным данным, это 39-летняя женщина и двое мальчиков в возрасте двух и пяти лет. Госпитализация им не потребовалась.
Пожар был потушен дежурными сменами 103-й пожарной части Ленинградской области и 49-й пожарной части Санкт-Петербурга. Пламя тушили 12 человек, задействовав три спецмашины.
Вам будет интересно
Отчаянная попытка спастись: два человека выпрыгнули с балкона горящей квартиры в Приладожском – видео
Ночной пожар заставил жильцов квартиры дома в поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области выпрыгивать из окон балкона с высоты третьего...
23.05.2022 666