Дети-студенты участников СВО начнут получать именные стипендии от главы Ленобласти

Обучающиеся учреждений среднего профессионального образования получат выплаты в размере 5 тысяч рублей, а ВУЗов ― 8 тысяч

Вступило в действие соответствующее постановление правительства Ленинградской области. Стоит отметить, что назначение стипендии губернатора производится независимо от получения других видов стипендий.

«Стипендию будут получать дети ленинградских военнослужащих именных подразделений, дети мобилизованных в рамках частичной мобилизации и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. Бойцы на передовой должны знать, что мы заботимся об их семьях, у детей есть возможность получить образование и состояться в жизни», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Документы на стипендию принимает комитет общего профессионального образования Ленинградской области, дело рассматривается в течение 5 рабочих дней. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Напомним, что все родственники и семьи мобилизованных ленинградцев, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]