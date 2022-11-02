Дети-студенты участников СВО начнут получать именные стипендии от главы Ленобласти

Обучающиеся учреждений среднего профессионального образования получат выплаты в размере 5 тысяч рублей, а ВУЗов ― 8 тысяч
Вступило в действие соответствующее постановление правительства Ленинградской области. Стоит отметить, что назначение стипендии губернатора производится независимо от получения других видов стипендий.
Документы на стипендию принимает комитет общего профессионального образования Ленинградской области, дело рассматривается в течение 5 рабочих дней. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
Напомним, что все родственники и семьи мобилизованных ленинградцев, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.
Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]