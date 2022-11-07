В минувшую субботу прошло 93 года со дня открытия первого в СССР планетария. Событие состоялось 5 ноября 1929 года. В связи с этим редакция ivbg.ru связалась с представителем заведения в Северной столице. Рассказываем, что сейчас предлагает петербургская организация, которая помогает любителям космоса познакомится с ним поближе.

Что такое планетарий и зачем он нужен?

Планетарий в городе на Неве входит в перечень самых крупных звездных музеев не только в России, но и в Европе. В центре Звездного зала установлен уникальный проекционный аппарат «Планетарий» фирмы Carl Zeiss, который обеспечивает проекцию звёздного неба на купол. В дополнение к аппарату «Планетарий» установлено оборудование, которое обеспечивает яркую и насыщенную проекцию на весь купол Звездного зала.

Особенностью Планетария является «живое» слово лектора. Каждая научно-популярная программа является авторской и уникальной.

Планетарий — это образовательный и культурный центр Санкт-Петербурга. Это, пожалуй, лучшее место для любителей астрономии и загадок Вселенной, для тех, кто любит проводить свободное время не только увлекательно, но и с пользой.

Что представляют собой каждый из семи залов, организованных в планетарии?

Сейчас в петербургском Планетарии работают шесть залов:

1. Звездный зал — большой зал с куполом, рассчитанный на 300 мест;

2. Космическое путешествие — в зале проходят интерактивные программы для детей. Юные путешественники отправятся в виртуальный межгалактический полет в составе экипажа космического корабля, выполняющего опасную, но увлекательную миссию, и узнают много нового о звездах и планетах.

3. Планетка, где благодаря круговой панораме в этом зале неутомимые путешественники могут совершить удивительные географические открытия, опуститься на дно океана, изучить ледяной континент. А самые юные исследователи на увлекательных детских программах могут отправиться в захватывающее путешествие, чтобы найти звездных птиц и даже побывать на Марсе.

4. Лаборатория занимательных опытов, в которой можно разобраться, как физические законы влияют на нашу жизнь. В экспозиции более 200 опытов, которые демонстрируют чудеса механики, оптики, электричества. Здесь можно увидеть маятник Фуко, наглядно иллюстрирующий вращение Земли, и самому поучаствовать во многих опытах.

5. Обсерватория, где можно рассматривать далекий космос посетителям помогает телескоп Meade LX-200 системы Шмидта-Кассегрена c диаметром объектива 254мм, фокусным расстоянием 1600мм и увеличением до 500 крат.

Вечерние и ночные наблюдения проводятся в обсерватории регулярно. Ее купол открыт и днем: ведутся наблюдения за Солнцем. Для этого используется специальный солнечный телескоп Coronado P.S.T., он не только защищает глаза от поражения ярким солнечным светом, но и позволяет разглядеть недоступную человеческому глазу внешнюю оболочку Солнца – хромосферу. На солнечном диске можно заметить места вспышек, на краю диска гигантские протуберанцы – выбросы солнечного вещества. Также на дневном небе можно увидеть Венеру и Луну.

6. Зал Кругозор — зал, в котором проходят лекции, встречи с учеными и интерактивные мастер-классы.

Стоимость билетов: 350 рублей — детский и 550 — взрослый.

Какие культурные мероприятия пользуются наибольшим спросом среди публики?

Помимо научно-популярных просветительских программ, в Планетарии проходят концерты классической, современной и джазовой музыки, детские спектакли и представления под куполом Звездного зала.

Культурные мероприятия пользуются большим спросом. Стоимость билетов зависит от мероприятия.

Мероприятия проходят одни и те же или каждый раз зрители могут увидеть/услышать что-то новое?

На данный момент в Планетарии более 200 программ, каждая из них — авторская и уникальная.

Почти каждый месяц у нас появляются новые программы (в разных залах), мы привлекаем к работе новых лекторов, а также всегда следим за последними открытиями в области астрономии и развитии космонавтики, раскалываем о них на наших программах.

Также раз в месяц у нас проходит встречи с учеными в рамках встречи Интеллект-клуба и проекта «Рубежи науки».

Что предлагают детские спектакли? Какой возрастной предел для детской публики?

Детские спектакли и интерактивные программы предназначены для детей от четырех лет и старше. В программах всегда задействован купол Планетария.

Может вы что-то захотите добавить от себя, о чем я не подумала, но имеющее важное значение?

Два раза в год в Планетарии проходит «Неделя космоса». Мы всегда готовим программу, которая включает в себя встречи с учёными, космонавтами, специальные программы, розыгрыши призов и викторины.