В минувшую субботу прошло 93 года со дня открытия первого в СССР планетария. Событие состоялось 5 ноября 1929 года. В связи с этим редакция ivbg.ru связалась с представителем заведения в Северной столице. Рассказываем, что сейчас предлагает петербургская организация, которая помогает любителям космоса познакомится с ним поближе.
Что такое планетарий и зачем он нужен?
Планетарий в городе на Неве входит в перечень самых крупных звездных музеев не только в России, но и в Европе. В центре Звездного зала установлен уникальный проекционный аппарат «Планетарий» фирмы Carl Zeiss, который обеспечивает проекцию звёздного неба на купол. В дополнение к аппарату «Планетарий» установлено оборудование, которое обеспечивает яркую и насыщенную проекцию на весь купол Звездного зала.
Особенностью Планетария является «живое» слово лектора. Каждая научно-популярная программа является авторской и уникальной.
Планетарий — это образовательный и культурный центр Санкт-Петербурга. Это, пожалуй, лучшее место для любителей астрономии и загадок Вселенной, для тех, кто любит проводить свободное время не только увлекательно, но и с пользой.
Что представляют собой каждый из семи залов, организованных в планетарии?
Сейчас в петербургском Планетарии работают шесть залов:
1. Звездный зал — большой зал с куполом, рассчитанный на 300 мест;
2. Космическое путешествие — в зале проходят интерактивные программы для детей. Юные путешественники отправятся в виртуальный межгалактический полет в составе экипажа космического корабля, выполняющего опасную, но увлекательную миссию, и узнают много нового о звездах и планетах.
3. Планетка, где благодаря круговой панораме в этом зале неутомимые путешественники могут совершить удивительные географические открытия, опуститься на дно океана, изучить ледяной континент. А самые юные исследователи на увлекательных детских программах могут отправиться в захватывающее путешествие, чтобы найти звездных птиц и даже побывать на Марсе.
4. Лаборатория занимательных опытов, в которой можно разобраться, как физические законы влияют на нашу жизнь. В экспозиции более 200 опытов, которые демонстрируют чудеса механики, оптики, электричества. Здесь можно увидеть маятник Фуко, наглядно иллюстрирующий вращение Земли, и самому поучаствовать во многих опытах.
5. Обсерватория, где можно рассматривать далекий космос посетителям помогает телескоп Meade LX-200 системы Шмидта-Кассегрена c диаметром объектива 254мм, фокусным расстоянием 1600мм и увеличением до 500 крат.
Вечерние и ночные наблюдения проводятся в обсерватории регулярно. Ее купол открыт и днем: ведутся наблюдения за Солнцем. Для этого используется специальный солнечный телескоп Coronado P.S.T., он не только защищает глаза от поражения ярким солнечным светом, но и позволяет разглядеть недоступную человеческому глазу внешнюю оболочку Солнца – хромосферу. На солнечном диске можно заметить места вспышек, на краю диска гигантские протуберанцы – выбросы солнечного вещества. Также на дневном небе можно увидеть Венеру и Луну.
6. Зал Кругозор — зал, в котором проходят лекции, встречи с учеными и интерактивные мастер-классы.
Стоимость билетов: 350 рублей — детский и 550 — взрослый.
Какие культурные мероприятия пользуются наибольшим спросом среди публики?
Помимо научно-популярных просветительских программ, в Планетарии проходят концерты классической, современной и джазовой музыки, детские спектакли и представления под куполом Звездного зала.
Культурные мероприятия пользуются большим спросом. Стоимость билетов зависит от мероприятия.
Мероприятия проходят одни и те же или каждый раз зрители могут увидеть/услышать что-то новое?
На данный момент в Планетарии более 200 программ, каждая из них — авторская и уникальная.
Почти каждый месяц у нас появляются новые программы (в разных залах), мы привлекаем к работе новых лекторов, а также всегда следим за последними открытиями в области астрономии и развитии космонавтики, раскалываем о них на наших программах.
Также раз в месяц у нас проходит встречи с учеными в рамках встречи Интеллект-клуба и проекта «Рубежи науки».
Что предлагают детские спектакли? Какой возрастной предел для детской публики?
Детские спектакли и интерактивные программы предназначены для детей от четырех лет и старше. В программах всегда задействован купол Планетария.
Может вы что-то захотите добавить от себя, о чем я не подумала, но имеющее важное значение?
Два раза в год в Планетарии проходит «Неделя космоса». Мы всегда готовим программу, которая включает в себя встречи с учёными, космонавтами, специальные программы, розыгрыши призов и викторины.