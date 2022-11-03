Девочку-подростка в коме госпитализировали во Всеволожском районе

По информации ivbg.ru, утром 2 ноября в полицию Всеволожского района поступило сообщение о госпитализации 16-летней девушки.
В больницу ее увезли из квартиры дома в деревне Мистолово. Врачи предварительно диагностировали у подростка тяжелое отравление лекарствами. Девушка находится в коме.
Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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