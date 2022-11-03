Сбер: осень на Северо-Западе началась с возросшего спроса на вклады

В сентябре 2022 года почти в два раза вырос спрос на срочные вклады Сбербанка на Северо-Западе по отношению к предыдущему месяцу. Клиенты банка в общей сложности открыли депозиты на 146 млрд рублей. Лидеры по объему вложений – петербуржцы, жители Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей.

Средний размер вклада в СЗФО составляет порядка 700 тысяч рублей. В Петербурге и Мурманской области значения выше – 830 тысяч рублей и 730 тысяч соответственно.

Растёт количество клиентов, предпочитающих походу в банк цифровые сервисы. Так, в сентябре 60% вкладчиков Сбера оформили вклады онлайн, год назад этот показатель был на уровне 50%, а в 2020 году – 40 процентов.

В середине ноября в пятый раз пройдет акция «Зеленый день», приуроченная к 181-му дню рождения Сбера. С 10 ноября банк начнет предлагать клиентам скидки, выгодные условия по своим продуктам, в том числе вкладам, и специальные предложения от компаний-партнеров, которые доступны только раз в году.