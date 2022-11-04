Улицы на Петроградской стороне перекроют на все выходные

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Из-за фестиваля световых картин «Чудо света» на все выходные перекроют улицы на Петроградской стороне.

Движение будет ограничено в течение трех выходных дней:

  • с 17:30 до 23:30 по проспекту Добролюбова в направлении от Мытнинской набережной к Кронверкской набережной;
  • с 17:15 до 23:30 по Мытнинской набережной от Зоологического переулка до Кронверкского проспекта;
  • с 17:30 до 23:30 по Кронверкской набережной и Дороге на территории Александровского парка вдоль по Кронверкской набережной.
Вам будет интересно
Улицы на Петроградской стороне перекроют на все выходные
В Петербурге пройдет фестиваль света в ближайшие выходные
Традиционный фестиваль света в этом году пройдет с 4 по 6 ноября на территории Петропавловской крепости Петербурга. Фестиваль объединит световые экспозиции...
02.11.2022 156
Автор
Поделиться