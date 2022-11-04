Улицы на Петроградской стороне перекроют на все выходные

Из-за фестиваля световых картин «Чудо света» на все выходные перекроют улицы на Петроградской стороне.
Движение будет ограничено в течение трех выходных дней:
- с 17:30 до 23:30 по проспекту Добролюбова в направлении от Мытнинской набережной к Кронверкской набережной;
- с 17:15 до 23:30 по Мытнинской набережной от Зоологического переулка до Кронверкского проспекта;
- с 17:30 до 23:30 по Кронверкской набережной и Дороге на территории Александровского парка вдоль по Кронверкской набережной.
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02.11.2022 156