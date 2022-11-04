Сергей Перминов поздравил жителей Ленобласти с Днем народного единства

Сенатор от Ленинградской области, зампред комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов поздравил жителей региона с Днем народного единства и Днем Казанской иконы Божией Матери.

Парламентарий выразил мнение, что праздник подчеркивает историю и значение сплоченности России, а также многообразие ее традиций.

«Хотел бы поздравить нашу большую ленинградскую семью с Днем народного единства, а также с днем Казанской иконы Божией Матери. Это тот праздник, который отсылает нас к нашим победам, несмотря ни на какие вызовы», – сказал Сергей Перминов