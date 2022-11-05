На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 5 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 15 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
- км 74-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, профилирование обочины автогрейдером.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 626-637 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин а/б покрытия битумной мастикой.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47 — 80 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 181-183, км 185-188 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка трещин;
- подъезд к г. Выборгу № 1, № 2 км 0 — 7 ограничение скорости движения в оба направления с 07:00 до 10:00, восстановление делинаторов.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36 — 48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 15:00, уборка грунта от бортового камня.
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А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 95-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин с добавлением нового материала.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка сигнальных вех.