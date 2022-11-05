Мокрый снег и гололедица – погода в Ленобласти на 6 ноября

Автор: Гузель Галимова
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Жителей Ленобласти в воскресенье, 6 ноября, ожидает облачная погода.

Ночь пройдет преимущественно без осадков. Утром и днем в большинстве районов, начиная с западных, ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер южный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью 0…-5°C, на востоке местами до -7°C, днем 0…+5°C. На дорогах ночью местами гололедица.

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02.11.2022 283
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