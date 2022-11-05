В России к весне отменят некоторые «дачные» штрафы

В России отменили ряд «дачных» штрафов. Соответствующее заявление сделала адвокат юридической компании «Интеллектуальный капитал» Ирина Каплун.

В частности, с 1 марта 2023 года россиянам разрешат жарить шашлыки на мангале в пяти метрах от дома. Правительство внесло корректировки в Правила противопожарного режима России №1479.

В беседе с агентством «Прайм» специалист пояснила, что сжигать сухую траву, листву, ветки на индивидуальных участках будет разрешено на расстоянии 15 метров от построек, а в закрытой емкости – 7,5 метров. Готовку еды в металлических и негорючих емкостях позволят в пяти метрах от дома. Изменить меры решили из-за жалоб граждан.

В законодательство также внесут такие понятия, как садовых и огородных земельных участков.