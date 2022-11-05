В Роспотребнадзоре рассказали, куда обращаться, если в квартире холодно

Автор: Гузель Галимова
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В холодное время года температура в квартире не должна быть ниже 18-20 градусов тепла, а в угловых комнатах — не ниже 20-22 градусов. В Роспотребнадзоре объяснили, что делать и куда обратиться, если в квартире температура заметно ниже нормы.

Чтобы решить проблему, необходимо обратиться в ту организацию, которая обслуживает дом. Это может быть управляющая компания или ТСЖ. Если договор заключен напрямую с поставщиками услуг, то разбираться придется непосредственно с ними.

Претензию следует оформить в двух экземплярах. Ее можно отправить почтой, если не получается вручить ее в руки. На бумаге необходимо указать, что температура в квартире ниже нормы, в связи с чем требуйте провести замеры температуры воздуха в квартире.

В государственную жилищную инспекцию или суд можно пойти в том случае, если на письмо не ответили или не приняли меры.

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29.10.2022 122
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