На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 6 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47 — 80 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 181-183, км 185-188 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка трещин;

подъезд к г. Выборгу № 1, № 2 км 0 — 7 ограничение скорости движения в оба направления с 07:00 до 10:00, восстановление делиниаторов;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 36 — 48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 15:00, уборка грунта от бортового камня;

А-181 «Магистральная»:

95-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин с добавлением нового материала;

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка сигнальных вех.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 629-637 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин АБ покрытия битумной мастикой.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.