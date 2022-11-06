Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 8 ноября

Для проезда из Крыма и обратно в министерстве посоветовали выбирать другой маршрут.
Движение по Крымскому мосту планируется осуществлять с перерывами с седьмого по десятое ноября. Причина в необходимости проведения техработ, проинформировали в Telegram-канале Минтранса России.
Для проезда из Крыма и обратно в министерстве посоветовали выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
Ранее стало известно, что разрушенную после теракта часть Крымского моста восстановят уже в следующем месяце. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, после собираются приводить в порядок и ту часть переправы, пропускная способность которой на сегодня ограничена.
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03.11.2022 101