Ориентировщики из Ленобласти выиграли эстафету на чемпионате России

Автор: Гузель Галимова
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В Геленджике сейчас проходит чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Спортсмены из Ленобласти показали высокие результаты.

Игорь Попов и Павел Иванов завоевали «золото» в эстафете. В этом году у Павла есть медали со всех Чемпионатов России, в том числе — золото эстафеты в Кировске. У Игоря — это вторая медаль Чемпионата, рассказал тренер Светлана Горбатенкова.

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Фото: ЦСП Ленинградской области

Девушкам из Ленобласти совсем немного не хватило до призовых мест. Они заняли четвертое место, уступив соперникам около 10 секунд.

Всего в Краснодарском крае собирались около тысячи лучших ориентировщиков со всей страны.

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03.11.2022 165
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