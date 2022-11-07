Ориентировщики из Ленобласти выиграли эстафету на чемпионате России

В Геленджике сейчас проходит чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Спортсмены из Ленобласти показали высокие результаты.
Игорь Попов и Павел Иванов завоевали «золото» в эстафете. В этом году у Павла есть медали со всех Чемпионатов России, в том числе — золото эстафеты в Кировске. У Игоря — это вторая медаль Чемпионата, рассказал тренер Светлана Горбатенкова.
Девушкам из Ленобласти совсем немного не хватило до призовых мест. Они заняли четвертое место, уступив соперникам около 10 секунд.
Всего в Краснодарском крае собирались около тысячи лучших ориентировщиков со всей страны.
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03.11.2022 165