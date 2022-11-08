Nokia запросила лицензии в США и Финляндии для поставки телеком-оборудования в Россию

При этом речь идет о поставках запчастей.

Издание РБК, ссылаясь на источник, сообщает о том, что представители компании Nokia обратились к финскому внешнеполитическому ведомству, а также к Бюро промышленности и безопасности Соединенных Штатов с целью запросить лицензии на поставку в Российскую Федерацию телекоммуникационного оборудования.

— Речь идет о поставке запчастей, не об оборудовании для расширения сети, — источник РБК.

Необходимо отметить, что любая компания, которая намерена поставлять высокотехнологичную продукцию в Российскую Федерацию, должна получить соответствующее разрешение. Такая мера является частью санкционных мер Соединенных Штатов и Европейского Союза. Также добавим, что ранее представители Nokia заявляли о намерении совершить responsible exit (ответственный выход) из России.