ВЦИОМ: западные санкции и уход компаний почти не повлияли на безработицу в России

Автор: Анастасия Щербакова
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70% россиян заявили что в их окружении нет людей, которые потеряли работу в последние три месяца.  

Новый опрос ВЦИОМ показывает, что уровень безработицы в России остается низким.  В сентябре этого года каждый пятый россиянин заявил, что в его окружении есть люди, потерявшие работу за последние 2-3 месяца (21%). Еще 70% респондентов поделились, что их друзья и близкие не сталкивались с этой проблемой.

Как указана на сайте ВЦИОМ, индекс безработицы в сентябре опустился до крайне низких значений — минус 49 пунктов.

Данный индекс измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от −100 до 100. Чем выше значение, тем выше актуальность проблемы для опрашиваемых.

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