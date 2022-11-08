ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Вячеслав Мокринский.





Экипаж прапорщика Вячеслава Мокринского в

районах ведения интенсивных боевых действий

выполнял задачи по организации бесперебойной

связи в интересах батальонной тактической группы.

На одном из участков вдоль линии боевого

соприкосновения в ходе контрнаступления

противника элементы радиостанции получили

повреждения от разорвавшегося рядом снаряда.

Вячеслав Мокринский, невзирая на непрерывный

минометно-артиллерийский огонь, вместе с экипажем

приступил к ремонту радиотехнического

оборудования.

Благодаря мужественным и грамотным действиям

прапорщика Мокринского, а также профессионализму

его подчиненных поврежденная техника была быстро

восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое

управление боем и отразить атаку противника.