ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Вячеслав Мокринский.
Экипаж прапорщика Вячеслава Мокринского в
районах ведения интенсивных боевых действий
выполнял задачи по организации бесперебойной
связи в интересах батальонной тактической группы.
На одном из участков вдоль линии боевого
соприкосновения в ходе контрнаступления
противника элементы радиостанции получили
повреждения от разорвавшегося рядом снаряда.
Вячеслав Мокринский, невзирая на непрерывный
минометно-артиллерийский огонь, вместе с экипажем
приступил к ремонту радиотехнического
оборудования.
Благодаря мужественным и грамотным действиям
прапорщика Мокринского, а также профессионализму
его подчиненных поврежденная техника была быстро
восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое
управление боем и отразить атаку противника.