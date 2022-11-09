Основатель американской компании Oculus Палмер Лаки представил VR-шлем, взрывающийся на голове геймера после того, как погибает его игровой персонаж. Модули со взрывчаткой нацелены в мозг пользователя, после детонации он умрет мгновенно.

Палмер Лаки считает, что люди небрежно относятся к цифровому миру. Своей разработкой он желает внести в каждое действие геймера осмысленность и максимально поднять ставки в игре. Демонтировать механизм невозможно.

На рынки такой шлем не поступит, так как это незаконно. Но Палмер Лаки называет свой прототип скорее произведением искусства. Которое напоминает: всегда есть куда идти дальше в гейм-дизайне, а пользовательский опыт может быть еще глубже.

«Продвинутая графика может сделать игру более качественной, но только угроза серьезных последствий может сделать ее реальной», – заявил Палмер Лаки