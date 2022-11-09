Импортеры предупредили о риске дефицита текилы, бурбона и коньяка на Новый год

Отмечается, что дефицитные напитки скупаются за пару дней.

Издание РБК опросило участников рынка, которые рассказали, что санкционные меры со стороны западных государств, затронувшие поставки алкоголя в Российскую Федерацию, в конечном счете приведут к дефициту популярных брендов к Новому году.

— Дефицитные виды импортной продукции уходят, что называется, с колес: мы едва успеваем привезти, провести проверку лаборатории, растаможку и оклейку [акцизными] марками, как в течение пары дней товар расходится на квоты и уезжает по клиентам, — Дмитрий Исаченков, директор по развитию компании Ladoga.

В свою очередь Андрей Ушаков, являющийся директором по маркетингу Luding Group, рассказал, что в нынешних условиях растет спрос на отечественную продукцию, в частности, на российские вина и крепкий алкоголь. Так, по итогам первых девяти месяцев текущего года продажи отечественного виски Fowler’s увеличились примерно в пять раз.