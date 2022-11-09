Бутылки с характерным красным логотипом стали замечать жители Северной столицы на прилавках магазинов.

Как сообщает Мойка78, такая Cola продаётся в маленьких магазинах, а вот в больших супермаркетах ее пока не видели. Ранее в сети появлялась информация, что завод бренда приостанавливает свою работу, однако в действительности там продолжается набор сотрудников.

На фоне летних событий поставки напитков из Афганистана не вызывают удивления — в июле российские власти обнулили пошлины на импорт товаров из этой страны.