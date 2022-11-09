Он посчитал, что знания о устройстве этого оружия будут интересны школьникам.
Воспитанникам школы-интерната № 1 им.Грота предложили разобрать и собрать учебный автомат Калашникова — сообщает Piter.tv.
По словам матери одного из детей, сын остался доволен.
Ученики нашей школы изучают, например, ИЗО. Можно поставить вопрос: а зачем ИЗО тотально слепым детям? Но мы же не можем на свое усмотрение выкинуть что-то из учебных программ. Я понимаю, что мои ученики не пойдут служить в армию, но о начальной военной подготовке и основах безопасности государства я им обязан рассказать для их развитиярассказал учитель