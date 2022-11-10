Восемь человек эвакуировали во время пожара в Тосно

По информации ivbg.ru, 9 ноября в 19:18 в экстренные службы поступила информация о пожаре в Тосно. Горела обстановка квартиры на общей площади два квадратных метра.
Пожарные эвакуировали восемь человек. Сообщения о пострадавших не поступали.
Дежурные смены 86-ой и 111-ой пожарных частей ликвидировали возгорание к 19:47. На месте работали восемь пожарных и две спецмашины.
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23.05.2022 689