Подросток украл у почтальона технику и масляной радиатор в Рябово

Как сообщал ivbg.ru, 8 ноября в полицию Тосненского района обратился почтальон из поселка Ульяновка. В его доме в поселке Рябово побывал вор.

Чтобы проникнуть в жилище, он взломал замок входной двери. Добычей злоумышленника стали радиатор, ноутбук, планшет и системный блок. Общий материальный ущерб хозяина составил 23 500 рублей.

А 10 ноября стало известно о задержании подогреваемого – им оказался 17-летний местный житель. Подросток нигде не работает и не учится. У него изъяли часть украденных вещей.