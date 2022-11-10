Правительство дополнительно направит 27,5 млрд рублей на выплаты на детей от 8 до 17 лет

Кабмин направит на ежемесячные «президентские» выплаты дополнительные средства семьям с низким доходом 27,5 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства России.

— Они должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей. Пожалуйста, прошу за этим строго следить во всех регионах, – отметил глава Правительства Михаил Мишустин.

По данным Кабмина, всего в 2022 году на эти выплаты будет израсходовано 505 млрд рублей. Деньги ежемесячно получают родители почти пяти миллионов несовершеннолетних детей с апреля текущего года.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение выплачивать единое пособие на детей от рождения до 17 лет с максимально понятным, простым и удобным для граждан оформлением.

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Отмечается, что выплата по данному пособию в среднем составит 13,9 тысяч рублей в месяц. В год на эти выплаты государство будет выделять около 1,7 трлн рублей, при этом свыше 1,4 трлн будут обеспечены федеральным бюджетом. Отмечается, что все средства, необходимые для выплат данный пособий уже заложены в проект бюджета на ближайшие три года.