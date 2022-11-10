Учительница из Мурино стала самой красивой замужней женщиной Ленобласти

В Северной столице определили победительниц конкурса красоты для замужних женщин Петербурга и Ленинградской области.

Обладательницей титула королевы Ленобласти стала учитель начальных классов Ольга Филонова, а корону миссис Ленобласть примерила Александра Ипатова.

36-летняя Ольга Филонова родом из Петербурга, но уже шесть лет проживает в Мурино, где работает в «Муринском центре образования №1». Она не только педагог, но и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Она также является обладателем титула «Миссис Мурино 2022».

28-летнняя миссис Ленобласти Александра Ипатова домохозяйка, в недавнем прошлом она занималась бизнесом, связанным с салонами красоты.

В этом году в финал прошли около полусотни участниц. Их оценивали певица Татьяна Буланова, «Королева мира 2014» Юлия Ионина, певец Богдан Шувалов и другие.