В Петербурге и Ленобласти продажи квартир снизились на 11%

Продажи квартир в Петербурге и Ленобласти за октябрь сократились на 11%, также на 16% сократилась выручка застройщиков.

Всего в октябре в регионе приобрели 4,7 тысячи квартир на общую сумму 36,9 миллиарда рублей. Чаще всего квартиры покупают в ипотеку. Так, доля сделок с ипотекой выросла с 84% до рекордных 87%, передает «Деловой Петербург».

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Ранее эксперт заявил, что цены на вторичную недвижимость в России будут снижаться.